Политика

Мэр города в регионе России ушел в отставку из-за высокой зарплаты

Политика 16.05.2025 17:30
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16.05.2025 17:30


Сегодня, 16 мая, городские депутаты Балаково Саратовской области одобрили отставку мэра Леонида Родионова. Как сообщает ИА «СарИнформ», причиной ухода с поста чиновника стало повышение заработной платы Родионовым самому себе. Градоначальник, кроме прочего, сложил полномочия председателя комитета ЖКХ городского совета депутатов.  

Интересно, что представитель прокуратуры на заседании депутатов рекомендовал им не принимать решение об отставке Родионова с формулировкой «по собственному желанию». Однако депутаты к рекомендации не прислушались.

В настоящее время надзорное ведомстве в суде требует наказать Леонида Родионова за якобы незаконное повышение себе заработной платы. Очередное судебное заседание назначено на 20 мая.  

Журналисты «СарИнформ» уточняют, что речь идет о завышении зарплаты Родинова за работу в должности председателя комитета. 

– Должность главы города была неоплачиваемой, – уточняет региональное СМИ. 

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