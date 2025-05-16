В Волгограде поймали сбежавшую от суда серийную воровку из Котово

В городе Котово Волгоградской области оглашен приговор местной жительнице за серию краж из магазинов «Пятерочка». Как сообщили V102.RU в районном суде, женщине назначено два года лишения свободы в колонии-поселении.

Согласно материалам дела, ранее судимая дама с января по апрель воровала товарно-материальные ценности в сетевых магазинах, вынося их под одеждой мимо кассы. Женщину обвиняли в совершении пяти эпизодов, которые она совершила в период с января по апрель 2023 года.

Еще два года назад после первого заседания она перестала приходить суд, сославшись на болезнь, а потом пропала. Фигурантку уголовного дела объявили в розыск, который продолжался около двух лет. Ее нашли только в апреле текущего года в Волгограде. Беглянке пришлось вновь предстать перед судом. При вынесении приговора был учтен рецидив преступлений, а также то, что кражи она совершала в период условного лишения свободы.