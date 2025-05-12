Транспорт

В Волжском автоколонна №1732 отчиталась об убытке в 84,1 млн рублей

Транспорт 12.05.2025 07:22
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12.05.2025 07:22


В Волжском муниципальный перевозчик отчитался о финансовых итогах 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аудиторское заключение, автоколонна АО «Волжская автоколонна №1732» зафиксировала чистый убыток в 84,1 млн рублей.

Кроме того, предприятие раскрыло информацию по ликвидации задолженности в размере 99,9 млн рублей, образовавшейся несколько лет назад перед налоговиками. Компания по решению суда от декабря 2023 года до сих пор продолжает её погашение. Благодаря достигнутым договорённостям сумма была реструктурирована и должна быть полностью погашена к декабрю 2026 года.

- На основании предоставленной рассрочки предприятие ежемесячно по графику погашает фиксированную сумму рассрочки 2,7 млн рублей, а также своевременно производит уплату ежемесячных текущих обязательств, - говорится в аудиторском заключении.

Отметим, ранее 10 апреля 2025 года стало известно о резком повышении цены проезда на муниципальных автобусных маршрутах города Волжского, обслуживаемых «Волжской автоколонной №1732», с 35 до 50 рублей. Столь драматичный скачок цен власти объяснили высокой изношенностью подвижного состава и низкой рентабельностью перевозок.

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