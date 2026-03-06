



В Саратове выезд в сторону Волгограда переименовали в Сталинградское шоссе. Как сообщает ИА «СарИнформ», соответствующее решение опубликовано на сайте мэрии.

– Название получил участок дороги от улицы Крымской до Большой Лесопарковой. До сегодняшнего дня он официально был частью Ново-Астраханского шоссе, – передает саратовское издание.

Как ранее со ссылкой на коллег сообщало ИА «Высота 102», с предложением переименовать участок магистрали по случаю 83-летия Победы в Сталинградской битве выступили ветераны Саратовского авиационного завода. Они же поясняли, что в 1942–1943 годах по этой дороге войскам, оборонявшим Сталинград, доставляли вооружение и провизию, а в обратном направлении шли колонны с ранеными.

Для защитников Сталинграда эта трасса стала «Дорогой жизни». В их честь на шоссе установлен Мемориал погибшим воинам-водителям.