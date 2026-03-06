Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
В Волгоградской области МРОТ к 2030 году вырастет до 35 тысяч

В Волгоградской области минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен составить 35 тысяч рублей. По словам руководителя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, именно такой МРОТ будет доступен для любого трудоспособного гражданина.

В расчет МРОТ входят не только оклад, но и премии, надбавки и иные стимулирующие выплаты. На сегодняшний день минимальную оплату труда получают около 4,5 млн россиян.

Повышение МРОТ влияет на размеры больничных листов, пособий по беременности и родам, а также других страховых выплат.

