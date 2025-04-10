В Волжском проезд подорожал с 35 до 50 рублей

Ранее власти городского округа Волгоградской области заявляли о плачевном состоянии общественного транспорта, высокой себестоимости проезда на изношенных трамваях и автобусах и жаловались на отсутствие финансовой помощи из областного бюджета. Решение проблем с транспортом чиновники перенесли на плечи волжан – стоимость проезда выросла сразу почти на 40%.
Экономика 10.04.2025 06:53
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10.04.2025 06:53
Ранее власти городского округа Волгоградской области заявляли о плачевном состоянии общественного транспорта, высокой себестоимости проезда на изношенных трамваях и автобусах и жаловались на отсутствие финансовой помощи из областного бюджета. Решение проблем с транспортом чиновники перенесли на плечи волжан – стоимость проезда выросла сразу почти на 40%.
Сегодня у волжан не самый лучший день – автобусы и трамваи стали возить пассажиров с 10 апреля по новым тарифам. Как сообщает ИА «Высота 102», поездка в муниципальном общественном транспорте теперь стоит 50 рублей вместо прежних 35 рублей.За муниципальным транспортным предприятием стоимость проезда повысят и частные перевозчики. Эта волнующая тема продолжает живо обсуждается в соцсетях. Волжане возмущены резким подорожанием проезда и даже организовали петицию с призывом к городским властям отменить это непопулярное решение.
Ранее власти городского округа Волгоградской области заявляли о плачевном состоянии общественного транспорта, высокой себестоимости проезда на изношенных трамваях и автобусах и жаловались на отсутствие финансовой помощи из областного бюджета. Решение проблем с транспортом чиновники перенесли на плечи волжан – стоимость проезда выросла сразу почти на 40%.
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