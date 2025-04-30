Транспорт

Сталинград только на вывесках: аэропорт Волгограда сохранит старое название

Транспорт 30.04.2025 11:17
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30.04.2025 11:17


Волгоградский аэропорт сохранит свое географическое название. Новое наименование «Сталинград» будет использоваться лишь в медиапространстве. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе воздушной гавани. 

– Согласно Указу Президента международному аэропорту Волгограда с 29 апреля 2025 года присвоено историческое наименование - «Сталинград». Это возвращает аэропорту историческое имя, которое может быть использовано дополнительно – в логотипах, вывесках, оповещениях и т.д. Географическое наименование аэропорта остаётся прежним, – прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

Отметим, что и согласно тексту Указа, подписанного Владимиром Путиным, присвоение международному аэропорту Волгоград исторического наименования не влечет за изменение установленного наименования этого географического объекта.

Напомним, что с предложением присвоить волгоградскому аэропорту название «Сталинград» 29 апреля обратился к президенту Владимиру Путину губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава государство охотно поддержал инициативу, с которой, как уточнил глава Волгоградского региона, к нему, в свою очередь, обратились ветераны ВОВ и СВО

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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