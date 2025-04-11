Следствие отправило в СИЗО убившую волгоградца цыганку





В Волгоградской области Камышинский городской суд отправил в СИЗО 61-летнюю цыганку, обвиняемую следствием в совершении убийства из кровной мести, совершенное 41 год назад. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СК России по региону, скрывавшаяся десятки лет в Тамбовской области женщина помещена под стражу сроком до 9 мая. Задержанная обвиняется по ст.102 УК РСФСР – умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.





Напомним, что из села Ельшанка женщина сбежала 41 год назад, будучи на тот момент 20-летней девушкой, сразу после убийства 27-летнего мужчины. Свою жертву она убила двумя ударами кирпичом по голове после того, как тот застрелил ее свекра. На протяжении 40 лет цыганка скрывалась от следствия под Тамбовом, оформив себе документы под именем родственницы.

Накануне беглянка была задержана оперативниками МВД. Женщина не стала отпираться и дала признательные показания.

– По ходатайству следователя территориального подразделения Следственного комитета России суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. С участием фигурантки проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Фото, видео: СУ СК России по Волгоградской области