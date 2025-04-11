



В Тамбовской области оперативные сотрудники задержали 61-летнюю женщину, которая совершила убийство в 1984 году в Камышинском районе. В селе Ельшанка тогда было найдено тело местного жителя с пробитой головой. Следователями незамедлительно было возбуждено уголовное дело по ст. 103 УК РСФСР – умышленное убийство, однако на поиски убийцы потребовалось более 40 лет.





– На первоначальном этапе расследования сотрудники правоохранительных органов установили личность предполагаемой преступницы - 20-летней местной жительницы, представительницы цыганского этноса. По версии следствия, именно она нанесла потерпевшему смертельные удары. Вскоре после происшествия женщина покинула территорию Волгоградской области и скрылась, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по волгоградской области Наталия Рудник. – В отношении подозреваемой заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а сама она объявлена в розыск.

Установить место нахождения убившей мужчину цыганки не удавалось. Лишь в 2025 году камышинским полицейским поступила информация о том, что она проживает на территории Тамбовской области. Вольную жизнь убийца организовала себе, благодаря документам, оформленными на имя её родственницы.

– Благодаря слаженным действиям следователей территориального подразделения СКР и оперативных сотрудников полиции подозреваемую удалось задержать и установить её подлинную личность. Женщина была доставлена в Волгоградскую область. В настоящее время с её участием проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, – сообщила Наталия Рудник.

На текущий момент известно, что мотивом убийства стала кровная месть. Убитый цыганкой мужчина, в свою очередь, застрелил свёкра подозреваемой.

– Весной 1984 года в селе Ельшанка Камышинского района Волгоградской области во время застолья между его участниками произошел конфликт. В результате мужчина получил смертельное огнестрельное ранение. 20-летняя родственница погибшего, на глазах которой произошли эти события, схватила камень и нанесла несколько ударов по голове стрелявшего. От полученных травм 27-летний мужчина также скончался, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту убийства цыгана было расследовано уголовное дело, которое было прекращено в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.

– В настоящее время действия задержанной переквалифицированы на ст.102 УК РСФСР – умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, – уточняет представитель волгоградского СУ СКР Наталия Рудник.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области