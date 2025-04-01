Облкомдортранс продлил запрет на проезд фур по плотине Волжской ГЭС

С 1 апреля продлен запрет на проезд грузовых транспортных средств через плотину Волжской ГЭС в Волгоградской области. Об этом V102.RU сообщили сегодня в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона.

- До 30 апреля 2025 продлено ограничение движения грузовых транспортных средств через Волжскую ГЭС — грузовики смогут проехать только по мосту через Волгу, соединяющему Волгоград с Краснослободском, в период с 00-00 01.04.2025 до 24-00 30.04.2025. Общественного и легкового автотранспорта ограничения не коснутся, - проинформировали в ведомстве.

Ранее введений запрет действовал до 31 марта включительно. Теперь ограничение вновь продлено до 30 апреля. Решение принято в связи с выполнением предупредительно-ремонтных работ на пролетных строениях Волжской ГЭС.

Напомним, что большегрузам запретили ездить через плотину Волжской ГЭС год назад - весной 2024-го. С тех пор ограничения периодически продлеваются.