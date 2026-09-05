В ночь на 5 сентября Вооружённые силы России нанесли массированный удар по логистическим центрам и металлургическим предприятиям Украины. Атакованы были заводы и другого рода объекты на территории Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей.

В Днепропетровской области ракетами и БПЛА поражены были комбинат «Каметсталь» и «Днепровский металлургический завод», снабжающие военные предприятия металлом. В Николаевской области атакованы подстанция «Николаевская», а также крупный логистический центр, работающий на оборонку. В Одесской области также был взорван логистический центр в населённом пункте Дачное, а в порту «Черноморск» — сухогруз с вооружениями для ВСУ.

Кроме того, накануне вечером в Киевской области российские войска атаковали логистический центр «Святопетровский», а также базу с ГСМ военного аэродрома Гостомель. В населённом пункте повреждён центр радио- и радиотехнической разведки.

Фото из архива Минобороны