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Общество

ВС РФ нанесли массированный удар по металлургическим предприятиям Украины

Общество 05.09.2026 08:31
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05.09.2026 08:31


В ночь на 5 сентября Вооружённые силы России нанесли массированный удар по логистическим центрам и металлургическим предприятиям Украины. Атакованы были заводы и другого рода объекты на территории Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей.

В Днепропетровской области ракетами и БПЛА поражены были комбинат «Каметсталь» и «Днепровский металлургический завод», снабжающие военные предприятия металлом. В Николаевской области атакованы подстанция «Николаевская», а также крупный логистический центр, работающий на оборонку. В Одесской области также был взорван логистический центр в населённом пункте Дачное, а в порту «Черноморск» — сухогруз с вооружениями для ВСУ.

Кроме того, накануне вечером в Киевской области российские войска атаковали логистический центр «Святопетровский», а также базу с ГСМ военного аэродрома Гостомель. В населённом пункте повреждён центр радио- и радиотехнической разведки.

Фото из архива Минобороны

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