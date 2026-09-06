Волгоградцам увеличат выплаты по больничным в 2027 году

Социальный фонд России анонсировал существенное повышение размера пособия по временной нетрудоспособности в 2027 году. Если сейчас выплата по больничному составляет 6 827,4 рубля в день, то со следующего года она вырастет до 7860,27 рубля в день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

По словам депутата, увеличение размера пособия произойдет в связи с ростом предельной базы для начисления страховых взносов, которая учитывается при расчете больничного.

Сумма выплат по больничному, как и ранее, будет зависеть от среднего заработка работника и продолжительности его страхового стажа.