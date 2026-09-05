



5 сентября в Волгограде произошёл сбой в расписании прибытия и отправления самолётов. Сразу шесть рейсов отложены на более позднее время. Задержка составляет от 30 минут до 5 часов.

С 8:00 на 0:40 отложен прилёт в региональную столицу рейса из Антальи № U6 1850 «Уральских авиалиний». С задержкой более пяти часов в аэропорту приземлится рейс из Батуми № WZ 1650 компании Red Wings. С 12:10 на 12:40 отложено прибытие московского рейса № SU 1188 «Аэрофлота».

Соответственно, эти же самолёты вылетят с задержкой и в обратном направлении. Рейс № U6 1849 отправится в Анталью в 10:05. Рейс № WZ 1649 вылетит в Батуми в 16:40. Рейс № SU 1189 покинет региональный центр в 13:40.

Отметим, о причинах задержек не сообщается. Минувшей ночью в Волгоградской области и соседних регионах беспилотная опасность не объявлялась, работа аэропорта Росавиацией не приостанавливалась. Накануне стало известно о просьбе президента США Дональда Трампа к России и Украине на время визита американской делегации с предложениями по мирному урегулированию конфликта приостановить взаимные воздушные удары.

Фото из архива ИА «Высота 102»