



В Волгограде продолжают расти заторы на подъезде к автомобильным заправкам. Многие автолюбители вынуждены были ещё накануне занимать места в очередях, чтобы хотя бы к утру им повезло добыть заветное топливо. Кадрами многокилометровых верениц машин на пр. Ленина делятся волгоградцы.





Утром 5 сентября практически на два километра растянулся затор из легковушек к заправке «Лукойл» у Мамаева кургана. По словам автолюбителей, с утра здесь есть в наличии бензин и очередь движется довольно быстро, однако всё равно не поспевает за всё прибывающими и прибывающими машинами.

Аналогичным образом ситуация сложилась и на заправке «Газпром» на ул. Рабоче-Крестинской рядом с элеватором. Здесь в наличии есть ДТ и бензин 95-й марки. Очередь за топливом растянулась более чем на километр и уже вышла за пределы ул. Рабоче-Крестьянской, завернув на ул. Иркутскую и ул. Козловскую.

Как ранее сообщала редакция, схожую картину можно наблюдать по всему городу на протяжении всей текущей недели. При этом, по информации властей, ситуация находится под контролем, а на топливном рынке региона наметилась позитивная тенденция.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»