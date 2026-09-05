Губернатор Андрей Бочаров поздравил Сергея Собянина с госнаградой





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с высокой госнаградой. Президентом Владимиром Путиным подписан указ о присвоении градоначальнику звания Герой Труда РФ.

- Глава региона Андрей Бочаров поблагодарил Сергея Собянина за участие в вопросах социально-экономического развития Волгоградской области, - добавили в пресс-службе губернатора Волгоградской области.

Напомним, ранее стало известно о помощи столичных специалистов в разработке мастер-плана развития волгоградских островов Сарпинский и Голодный. Документ был разработан Институтом Генплана Москвы. Его визуализацию 28 августа неожиданно опубликовал Сергей Собянин.

Фото из архива ИА «Высота 102»