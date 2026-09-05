Под Волгоградом шторм с градом и грозами задержится ещё на два дня





Жителей Волгоградской области в течение двух ближайших суток ожидает вторая волна непогоды. Экстренное предупреждение о ненастье распространило региональное управление МЧС России.

- В период 00:00-02:00 часов и до конца суток 06.09.2026, сутки 07.09.2026 в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, - говорится в оповещении.

Отметим, на время непогоды специалисты рекомендуют волгоградцам и гостям региона держать окна закрытыми, по возможности не оставлять машины на открытом воздухе и уж тем более не парковать автомобили у деревьев. Избегать приближения к рекламным щитам и шатким конструкциям с большой площадью. Автолюбителям, которых непогода может застать в дороге, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, отвечающие текущей дорожной обстановке.

Фото из архива ИА «Высота 102»