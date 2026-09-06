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Общество

«Здесь было 10 тысяч бычков»: горы костей животных обнаружили под Волгоградом

Общество 06.09.2026 10:48
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06.09.2026 10:48




Усыпанную костями животных обочину дороги и горы останков, перемешанных с землей, сняли на видео жители села Рахинка в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. 

– Вот такие горы костей у нас, и никто этим не занимается, – говорит автор видео. 

По словам местных жителей, россыпи костей находятся вблизи силосных ям, которые остались еще со времен работы крупного животноводческого комплекса, где содержалось несколько тысяч животных. Предприятие, которое находилось вблизи Рахинки, по словам селян, обанкротилось в лихие 90-е.

 – Кости здесь лежат еще с тех времен. Здесь больше 10 тысяч бычков было, – утверждают люди. – Их кости просто грейдером сгребли в кучи, а часть осталась лежать вдоль дороги.

В администрации Рахинского сельского поселения подтвердили, что вблизи села действительно был животноводческий комплекс, который не работает уже больше 20 лет. Информация о залежах костей в свою очередь передана руководству поселения. 

Видео: читатели ИА «Высота 102»

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