На трассе Р-22 «Каспий» вводят реверсивное движение на 2 месяца





На два месяца, с 27 августа по 26 октября, на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области будет ограничено движение транспорта.

Как сообщает ФКУ «Поволжуправтодор», на участке км 789+395 (мост через реку Медведица) для проведения планово-предупредительных работ будет закрыта одна из двух полос для движения.

Проезд будет организован по оставшейся полосе в реверсивном режиме. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и выбирать альтернативные пути объезда.

Круглосуточный ситуационный центр ФКУ «Поволжуправтодор»: 8 (908) 531-10-68.