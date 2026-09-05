Армия «Амур» одержала победу в «Зарнице 2.0» под Волгоградом





5 сентября в Волгоградской области состоялся финал Всероссийского этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Как сообщает «РИА Новости», в сражении двух импровизированных армий победу одержали бойцы группировки «Амур».

Напомним, как ранее сообщала редакция, финальный этап для возрастной группы 14-17 лет стартовал 22 августа. В течение минувших недель подростки демонстрировали навыки огневой, тактической и санитарной подготовки, а также физическую выносливость, выучку и боевую смекалку. Итоговой точкой состязания стало полномасштабное сражение с участием военной техники на одном из военных полигонов под Волгоградом. Сражение посетили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также губернатор Андрей Бочаров и представители Минобороны.

Фото: администрация Волгоградской области