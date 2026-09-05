



5 сентября в Волгоградской области проходит финальное сражение в рамках Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». На одном из общевойсковых полигонов под региональным центром за первое место борются армии «Амур» и «Кама».

- В масштабном сражении примут участие 240 юношей и девушек. В составе армии «Амур» команда «ЮнZвод» — активисты волгоградского регионального отделения ВВПОД «Юнармия», они представляют на игре главное юнармейское движение страны, — подчеркнули в региональном комитете молодёжной политики.

Юным бойцам предстоит захватить и в течение 30 минут удерживать контроль как минимум над двумя базами. Армия, справившаяся с задачей быстрее, победит. В сражении будут участвовать бронетехника и даже авиация. Командование группировками осуществляют ветераны СВО, участники президентской кадровой программы «Время героев».

Фото: администрация Волгоградской области