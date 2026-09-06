ВСУ направили на Волгоградскую область и 14 регионов 258 БПЛА

В течение ночи над Волгоградской областью и еще 14 регионами сбыли перехвачено и сбито 258 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Смертоносные дроны уничтожены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Волгоградской области накануне в 22:39 мск была объявлена беспилотная опасность. Она отменена в 08:47 мск.

Фото создано с помощью ИИ