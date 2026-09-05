



В Волгограде стартовали масштабные работы по реконструкции коммунальных сетей. К реконструкции коммуникаций на сразу на десятках объектах приступили 470 сотрудников «Концессий водоснабжения» и 80 единиц спецтехники.





- Так, проведена проверка и отладка автоматических систем на 4-х насосных станциях, на водоочистных сооружениях выполнили ревизию датчиков, активно ведутся работы по замене запорной арматуры. На трубопроводах уже частично установлены новые задвижки взамен старых, отслуживших свой срок, - уточнили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Напомним, как ранее сообщала редакция, для повышения качества водоснабжения жилых массивов специалистам потребовалось приостановить подачу воды потребителям на территории Красноармейского, Кировского и Советского районов. На этот период 20 водовозок осуществляет временный подвоз воды согласно утверждённым маршрутам. Вода вернётся в дома волгоградцев уже вечером 6 сентября.

Фото и видео: «Концессии водоснабжения»