В Тракторозаводском районе Волгограда 19 августа будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в поселке Верхнезареченский в связи с ремонтными работами.

– С 2:30 до 6:30 будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 14 км перегона Пост 6 км – Спартановка, – сообщили в Приволжском отделении желдороги.

Указанный переезд расположен на пересечении с улицей Олеко Дундича недалеко от остановочной платформы «Верхнезареченская». В период проведения работ проезд автотранспорта будет возможен с подачи разрешающего сигнала регулировщиком движения.

Фото из архива V102.RU