Бочаров показал Кириенко новый памятник бойцам СВО у Мамаева Кургана





5 сентября в Волгограде в рамках участия в финале военно-патриотической игры «Зарница 2.0» первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров почтили память защитников Отечества на Мамаевом кургане. Руководители возложили цветы к Вечному огню и могиле маршала Василия Чуйкова.

Отдельно глава региона показал гостям уникальный мемориал в честь подвига участников специальной военной операции по защите Донбасса – уроженцев Волгоградской области. Памятник возводится сейчас у подножья главной высоты России вместе со специальным музеем, где, по задумке властей, должен быть увековечен подвиг каждого волгоградского ветерана.

- Губернатор Андрей Бочаров доложил о деталях проекта и истории создания монумента, работа над которым началась два года назад при участии порядка ста тысяч жителей региона, в том числе самих бойцов. Сегодня работы по установке композиции, изготовленной студией военных художников имени Митрофана Грекова и согласованной заместителем Министра обороны РФ Александром Санчиком, вышли на финишную прямую, - подытожили в пресс-службе областной администрации.

Фото: администрация Волгоградской области