В Волгограде спасатели ликвидируют крупный пожар в Мокрой Мечетке





5 сентября в Тракторозаводском районе Волгограда произошёл крупный ландшафтный пожар. Пламя вечером охватило пойму Мокрой Мечётки. Стену огня, стремительно распространяющуюся по оврагу, очевидцы засняли на видео.





По информации регионального управления МЧС России, обуздать возгорание вот уже несколько часов пытаются пожарные расчёты.

- В 16:13 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе города Волгограда. Горит сухая растительность. Подразделения 1 пожарно-спасательного отряда производят тушение, - подчеркнули в спасательном ведомстве.

Отметим, площадь пожара, а также причины его возникновения устанавливаются специалистами.

Фото и видео: Волгоград / t.me