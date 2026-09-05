В Волгограде РЖД продаёт старинную башню-памятник за 5,4 млн рублей





В Ворошиловском районе Волгограда РЖД пытается пустить с молотка одно из самых необычных сохранившихся с дореволюционных времён сооружений. РЖД опубликовало аукцион на продажу здания водонапорной башни, расположенную на возвышенности у вокзала Волгоград-2, во дворе многоквартирного дома № 48 на ул. Буханцева.





После Сталинградской битвы сооружение лишилось находящейся в верхней части бетонной ёмкости. Вместо неё для сохранения объекта была возведена железная крыша. После реконструкции сооружение не могло больше использоваться по прямому назначению, да в связи с развитием локомотивного транспорта, а также сети стационарного городского водопровода в нём отпала необходимость. Однако визуально оно обрело новый шарм и благодаря особой архитекторе стало напоминать одну из кремлёвских башен.





Отметим, объект площадью 32 кв. метра и высотой 11,7 метров является памятником архитектуры. Ему требуется ремонт, дооснащение коммуникациями и перепланировка. В РЖД надеются реализовать сооружение за 5,4 млн рублей.

Фото: Зубарев Вячеслав