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Общество

В Волгограде РЖД продаёт старинную башню-памятник за 5,4 млн рублей

Общество 05.09.2026 12:15
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05.09.2026 12:15


В Ворошиловском районе Волгограда РЖД пытается пустить с молотка одно из самых необычных сохранившихся с дореволюционных времён сооружений. РЖД опубликовало аукцион на продажу здания водонапорной башни, расположенную на возвышенности у вокзала Волгоград-2, во дворе многоквартирного дома № 48 на ул. Буханцева.


После Сталинградской битвы сооружение лишилось находящейся в верхней части бетонной ёмкости. Вместо неё для сохранения объекта была возведена железная крыша. После реконструкции сооружение не могло больше использоваться по прямому назначению, да в связи с развитием локомотивного транспорта, а также сети стационарного городского водопровода в нём отпала необходимость. Однако визуально оно обрело новый шарм и благодаря особой архитекторе стало напоминать одну из кремлёвских башен.


Отметим, объект площадью 32 кв. метра и высотой 11,7 метров является памятником архитектуры. Ему требуется ремонт, дооснащение коммуникациями и перепланировка. В РЖД надеются реализовать сооружение за 5,4 млн рублей.

Фото: Зубарев Вячеслав

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