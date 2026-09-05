Минобороны за ночь уничтожило над регионами России 53 БПЛА





Минобороны минувшей ночью вновь отразило массированный налёт беспилотников ВСУ. По данным военного ведомства дроны уничтожались над девятью регионами.

- В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - уточняется в утренней сводке.

Среди субъектов РФ, подвергшихся налёту: Брянская, Белгородская, Калужская, Курская, Рязанская, Тульская области, Московский регион, Краснодарский край, а также Крым. Часть БПЛА была сбита над акваторией Черного моря.

Отметим, Волгоградскую область атака обошла стороной. Ранее редакция сообщала о корректировке расписания прибытия и отправления самолётов в аэропорту Волгограда.

Фото: коллаж с элементами сгенерированными ИИ