«Ротор‑М» уступил лидеру дивизиона – «Сочи‑М»





В 23‑м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) волгоградский «Ротор‑М» испытал на себе всю силу лидера турнира – «Сочи‑М». Итоговый счёт 1:5 лишь формально отражает разницу в классе: преимущество сочинцев чувствовалось с первых минут, а турнирное положение команд только подчёркивало расклад. «Сочи» уверенно возглавляет таблицу, тогда как подопечные Олега Стогова занимают последнее место, имея в активе 12 очков после 20 матчей. При этом волгоградцы смогли прервать затянувшуюся безвыигрышную серию лишь в предыдущей встрече.

Хозяева с первых минут взяли инициативу в свои руки. Уже на 8‑й минуте давление принесло результат: удар с линии штрафной заставил вратаря «Ротора» ошибиться – мяч выскочил из рук, и Антон Покидин хладнокровно добил его в сетку. Счёт 1:0 стал не просто первым голом, а маркером того, кто сегодня диктует условия.

Волгоградцы не смирились с ролью догоняющих. Они огрызались и искали шансы в контратаках. На 21‑й минуте Денис Гречишкин выскочил один на один с вратарём, но не реализовал момент, который мог создать интригу в матче. После вынужденного перерыва на 29‑й минуте гости немного подровняли игру и всё чаще тревожили вратаря соперника. Казалось, что «Ротор» может зацепиться за тайм, но судьба распорядилась иначе: на последней секунде первой половины игры прострел в штрафную замкнул Егор Коваленко – 2:0 к перерыву.

Во втором тайме Олег Стогов провёл серию замен, которые добавили команде остроты. Какое‑то время «Ротор» держался на равных, но после ответных перестановок «Сочи» баланс сил окончательно сместился в пользу хозяев. На 62‑й минуте розыгрыш углового обернулся неразберихой во вратарской – и автогол Романа Литенко сделал счёт 3:0. Дальше сочинцы лишь наращивали преимущество: голы Сокирко (66‑я минута) и дубль Покидина (70‑я минута) довели счёт до 5:0.

Даже уступая более мастеровитому сопернику, волгоградская молодёжь не бросила играть. Команда продолжала искать удачу у чужих ворот, и на 72‑й минуте ей удалось забить гол престижа. Точный пас Михалиса Кюрджиева разрезал оборону «Сочи», и Денис Гречишкин уверенно реализовал момент – 5:1. Больше забитых мячей в матче не было.

Главный тренер «Ротора‑М» Олег Стогов честно подвёл итоги встречи:

– Сегодня мы играли в усечённом составе – отсутствовали сразу четверо ведущих игроков. Оценивать качество игры сейчас сложно: у нас не такой большой выбор квалифицированных футболистов. Счёт, на мой взгляд, отражает ход матча. Поздравляю соперника с заслуженной победой. Нашим молодым ребятам 2009 года рождения нужно прибавлять и двигаться дальше.

О характере команды высказался полузащитник Марк Адельшин:

– После пропущенных мячей команда не опустила руки, мы не смотрели на счёт и играли дальше. На замену вышли ребята помогали, все молодцы, все боролись.

«Сочи-М» (Сочи) – «Ротор-М» (Волгоград) – 5:1 (2:0).

4 сентября. Сочи. Академия ФК «Сочи» (футбольное поле №2). Количество зрителей: 32.

Судьи: Сергей Калашников (Москва), Константин Концевич (Сочи), Вячеслав Гуляев (Сочи).

«Ротор-М»: Курилла (Зосимов, 68), Кашлев, Кычанов (Семененко, 61), Суров, Тарчоков, Клименко (Журавский, 46), Литенко, Кувакин (Кюрджиев, 46), Ермаков (Адельшин, 46), Кондратьев (Хильков, 65), Гречишкин.

«Сочи-М»: Лантрат, Бежкин, Сьянов, Хачатрян, Каблучков (Кушнарев, 61), Коваленко (Султаев, 75), Гамалян (Домославский, 61), Азаров (Кучерявых, 65), Бекбенбетов (Хачикян, 69), Сокирко (Касьянов, 69), Покидин (Шмелёв, 82).

Голы: Покидин, 8 (1:0). Коваленко, 45 (2:0). Литенко, автогол, 62 (3:0). Сокирко, 66 (4:0). Покидин, 70 (5:0). Гречишкин, 72 (5:1).

Предупреждены: Ермаков 9 (срыв перспективной атаки). Журавский, 68 (срыв перспективной атаки). Журавский, 84 (срыв перспективной атаки).

Удалён: Журавский, 84 (2-я жёлтая карточка).

Следующий матч молодёжка «Ротора» проведёт в пятницу, 11 сентября, на стадионе «Зенит». Соперник – Московская футбольная академия, которая идёт на 8‑м месте.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»