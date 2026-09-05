Главное

В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре Площадь с точной копией сталинградского фонтана открыл Бочаров в Волгограде Двойная угроза ВСУ в Волгоградской области: все, что известно о тревожной ночи 24 августа

Актуально

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Думал, это зависть, а Волгоград не простил. Что известно о задержании и самом блогере Коваленко

«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Украина всю ночь атаковала Сочи: горит НПЗ, повреждены дома
Минувшей ночью курортный город Сочи и прилегающая Федеральная территория Сириус подверглись массированной атаке со стороны киевского режима. Режим беспилотной опасности был объявлен в 00:39 и действовал до 07:30 утра. Все...
Федеральные новости
 Путин на примере ростовских яблок оценил цены на продукты в регионах
Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, затронул проблему разницы в ценах на продукты в разных регионах страны. В качестве наглядного примера, сообщает Привет-Ростов, глава...
Спорт

«Ротор‑М» уступил лидеру дивизиона – «Сочи‑М»

Спорт 05.09.2026 11:04
0
05.09.2026 11:04


В 23‑м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) волгоградский «Ротор‑М» испытал на себе всю силу лидера турнира – «Сочи‑М». Итоговый счёт 1:5 лишь формально отражает разницу в классе: преимущество сочинцев чувствовалось с первых минут, а турнирное положение команд только подчёркивало расклад. «Сочи» уверенно возглавляет таблицу, тогда как подопечные Олега Стогова занимают последнее место, имея в активе 12 очков после 20 матчей. При этом волгоградцы смогли прервать затянувшуюся безвыигрышную серию лишь в предыдущей встрече.

Хозяева с первых минут взяли инициативу в свои руки. Уже на 8‑й минуте давление принесло результат: удар с линии штрафной заставил вратаря «Ротора» ошибиться – мяч выскочил из рук, и Антон Покидин хладнокровно добил его в сетку. Счёт 1:0 стал не просто первым голом, а маркером того, кто сегодня диктует условия.

Волгоградцы не смирились с ролью догоняющих. Они огрызались и искали шансы в контратаках. На 21‑й минуте Денис Гречишкин выскочил один на один с вратарём, но не реализовал момент, который мог создать интригу в матче. После вынужденного перерыва на 29‑й минуте гости немного подровняли игру и всё чаще тревожили вратаря соперника. Казалось, что «Ротор» может зацепиться за тайм, но судьба распорядилась иначе: на последней секунде первой половины игры прострел в штрафную замкнул Егор Коваленко – 2:0 к перерыву.

Во втором тайме Олег Стогов провёл серию замен, которые добавили команде остроты. Какое‑то время «Ротор» держался на равных, но после ответных перестановок «Сочи» баланс сил окончательно сместился в пользу хозяев. На 62‑й минуте розыгрыш углового обернулся неразберихой во вратарской – и автогол Романа Литенко сделал счёт 3:0. Дальше сочинцы лишь наращивали преимущество: голы Сокирко (66‑я минута) и дубль Покидина (70‑я минута) довели счёт до 5:0.

Даже уступая более мастеровитому сопернику, волгоградская молодёжь не бросила играть. Команда продолжала искать удачу у чужих ворот, и на 72‑й минуте ей удалось забить гол престижа. Точный пас Михалиса Кюрджиева разрезал оборону «Сочи», и Денис Гречишкин уверенно реализовал момент – 5:1. Больше забитых мячей в матче не было.

Главный тренер «Ротора‑М» Олег Стогов честно подвёл итоги встречи:

– Сегодня мы играли в усечённом составе – отсутствовали сразу четверо ведущих игроков. Оценивать качество игры сейчас сложно: у нас не такой большой выбор квалифицированных футболистов. Счёт, на мой взгляд, отражает ход матча. Поздравляю соперника с заслуженной победой. Нашим молодым ребятам 2009 года рождения нужно прибавлять и двигаться дальше.

О характере команды высказался полузащитник Марк Адельшин:

– После пропущенных мячей команда не опустила руки, мы не смотрели на счёт и играли дальше. На замену вышли ребята помогали, все молодцы, все боролись.

«Сочи-М» (Сочи) – «Ротор-М» (Волгоград) – 5:1 (2:0).

4 сентября. Сочи. Академия ФК «Сочи» (футбольное поле №2). Количество зрителей: 32.

Судьи: Сергей Калашников (Москва), Константин Концевич (Сочи), Вячеслав Гуляев (Сочи).

«Ротор-М»: Курилла (Зосимов, 68), Кашлев, Кычанов (Семененко, 61), Суров, Тарчоков, Клименко (Журавский, 46), Литенко, Кувакин (Кюрджиев, 46), Ермаков (Адельшин, 46), Кондратьев (Хильков, 65), Гречишкин.

«Сочи-М»: Лантрат, Бежкин, Сьянов, Хачатрян, Каблучков (Кушнарев, 61), Коваленко (Султаев, 75), Гамалян (Домославский, 61), Азаров (Кучерявых, 65), Бекбенбетов (Хачикян, 69), Сокирко (Касьянов, 69), Покидин (Шмелёв, 82).

Голы: Покидин, 8 (1:0). Коваленко, 45 (2:0). Литенко, автогол, 62 (3:0). Сокирко, 66 (4:0). Покидин, 70 (5:0). Гречишкин, 72 (5:1).

Предупреждены: Ермаков 9 (срыв перспективной атаки). Журавский, 68 (срыв перспективной атаки). Журавский, 84 (срыв перспективной атаки).

Удалён: Журавский, 84 (2-я жёлтая карточка).

Следующий матч молодёжка «Ротора» проведёт в пятницу, 11 сентября, на стадионе «Зенит». Соперник – Московская футбольная академия, которая идёт на 8‑м месте.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
05.09.2026 11:04
Спорт 05.09.2026 11:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.09.2026 13:03
Спорт 04.09.2026 13:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.09.2026 09:13
Спорт 04.09.2026 09:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.09.2026 08:19
Спорт 04.09.2026 08:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.09.2026 21:20
Спорт 03.09.2026 21:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.09.2026 20:19
Спорт 03.09.2026 20:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.09.2026 08:24
Спорт 03.09.2026 08:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.09.2026 07:36
Спорт 03.09.2026 07:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.09.2026 09:53
Спорт 02.09.2026 09:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.09.2026 07:40
Спорт 02.09.2026 07:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.09.2026 11:04
Спорт 01.09.2026 11:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.09.2026 07:55
Спорт 01.09.2026 07:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.09.2026 07:13
Спорт 01.09.2026 07:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.08.2026 22:12
Спорт 31.08.2026 22:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.08.2026 17:09
Спорт 31.08.2026 17:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:11
Под Волгоградом группировки «Амур» и «Кама» сразятся за лидерство в финале «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
13:06
Волгоградский боксёр Максим Щербаков завоевал золото на Всероссийских соревнованиях в СочиСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде РЖД продаёт старинную башню-памятник за 5,4 млн рублейСмотреть фотографии
11:33
Губернатор Андрей Бочаров поздравил Сергея Собянина с госнаградойСмотреть фотографии
11:04
«Ротор‑М» уступил лидеру дивизиона – «Сочи‑М»Смотреть фотографии
10:12
Волгоградцы встретили субботнее утро в многокилометровых очередях к АЗССмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
Под Волгоградом двое попали в больницу после жуткого ДТП с фурой на федеральной трассеСмотреть фотографии
09:02
Минобороны за ночь уничтожило над регионами России 53 БПЛАСмотреть фотографии
08:31
ВС РФ нанесли массированный удар по металлургическим предприятиям УкраиныСмотреть фотографии
07:43
В Волгоградской области за месяц пропали 52 человекаСмотреть фотографии
06:59
В аэропорту Волгограда задерживаются шесть авиарейсов из Москвы и южных курортовСмотреть фотографии
06:23
Метеорологи пообещали волгоградцам затяжные дожди до вторникаСмотреть фотографии
21:48
Жителей Волгограда и Волжского напугал звук взрываСмотреть фотографии
21:09
В МЧС показали, как подорвали найденную в сталинградской земле бомбуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:39
Директор ФСИН наградил волгоградца за спасение утопающегоСмотреть фотографии
20:07
Волгоградский перинатальный центр №2 вошел в тройку лучших в РоссииСмотреть фотографии
19:37
В Волжском начались массовые рейды силовиковСмотреть фотографии
19:09
В центре Волгограда 6 сентября ограничат движение из-за забегаСмотреть фотографии
18:03
«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под СталинградомСмотреть фотографии
17:34
Клещи покусали на природе 20 волгоградцевСмотреть фотографии
17:34
МВД: Волгоградцам отменят штрафы за непристегнутый ремень в очередях к АЗССмотреть фотографии
16:51
Саперы подорвали затаившуюся в сталинградской земле авиабомбуСмотреть фотографии
15:56
Власти обещают за неделю наладить поставки бензина в Волгоград по новым каналамСмотреть фотографии
15:14
Волгоградцам рассказали о правилах гигиены в период отключения водыСмотреть фотографии
14:44
«Весь город – в окопах»: жители Котово почти неделю выживают без водыСмотреть фотографии
14:29
Жители Камышина попросили бизнес-омбудсмена разобраться с отравлением в кафе «ЕвроАзия»Смотреть фотографии
14:20
«Выход 31» защитит волгоградских подростков от вербовщиков в СетиСмотреть фотографии
14:17
Ливни с градом обрушатся на Волгоградскую область 4 сентябряСмотреть фотографии
14:15
«Серая» зарплата лишает пенсии и соцзащиты: замруководителя УФНС рассказала волгоградцам, чем опасна работа в теневой зонеСмотреть фотографии
13:32
«Не стал делать вид, что нет проблем»: политолог – об отмене Бочаровым фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
 