В Волгограде 20 водовозок доставили потребителям 500 тонн воды





Вечером 5 сентября «Концессии водоснабжения» подвели итоги подвоза воды потребителям, в дома которых была приостановлена подача коммунального ресурса на время масштабной модернизации сетей. По информации коммунальщиков, воду жителям Красноармейского, Кировского и Советского районов развозили 20 водовозок строго по графику, организуя часовое дежурство на каждой точке раздачи.





- Подвоз осуществлялся до 20:00 с перерывами на обработку цистерн и «дозаправку». Напомним, согласно регламенту, перед заполнением водой каждая цистерна промывается, дезинфицируется, специалисты лаборатории отбирают необходимые пробы для анализа, и только после этого емкости наполняют чистой питьевой водой и опечатывают, - подчеркнули в пресс-службе «Концессии водоснабжения».





Отметим, подача воды потребителям на юге Волгограда была приостановлена накануне в 22:00. Возобновится штатное снабжение волгоградцев ресурсом уже к 22:00 6 сентября.

Фото: «Концессии водоснабжения»