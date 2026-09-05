В Волгоградской области за месяц пропали 52 человека





Волгоградское крыло поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщило о пропаже в августе порядка полусотни человек. Такое количество заявок добровольцы отработали вместе с правоохранительными органами.

Благодаря совместным усилиям активистов, полиции и неравнодушных жителей региона удалось найти живыми 37 человек, установить личность 5 граждан, ещё троим специалисты помогли найти родственников, ещё две заявки на поиски не подтвердились, также два человека были найдены, к сожалению, мёртвыми. Троих граждан поисковикам так и не удалось отыскать.

Отметим, волгоградцы, чьи родственники пропали, могут обратиться за помощью общественников по телефону: 8(800)700-54-52.

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com