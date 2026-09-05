



5 сентября в Среднеахтубинском районе Волгоградской области первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вместе с губернатором Андреем Бочаровым посетили лагерь «Авангард» и центр «Юный ястреб». Руководители оценили развитие уникального военно-патриотического кластера, где шла подготовка к финалу «Зарница 2.0».





Сегодня здесь был введён в строй центр подготовки спортсменов в рамках новой дисциплины по управлению квадрокоптерами. Кроме того, высокопоставленным гостям показали возведённые недавно стрелковый тир, а также обновлённую коллекцию трофейной военной техники ВСУ и подземный пункт управления для тренировки дистанционного управления подразделениями на поле боя.

Отметим, благодаря поддержке федеральных властей, за последние годы здесь уже были также построены ФОК, бассейн, жилые корпуса и другие объекты. В ближайшей перспективе обновление взлётно-посадочной полосы для малой авиации.

Фото: администрация Волгоградской области