Под Волгоградом Сергей Кириенко и Андрей Бочаров посетили «Зарницу 2.0»





5 сентября под Волгоградом первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и губернатор Андрей Бочаров посетили всероссийский финал «Зарницы 2.0». Руководители пообщались с ветеранами СВО, наставляющими участников, и юными бойцами.





- Дорогие ребята, поздравляю вас с окончанием игры. Неслучайно финал общероссийской игры «Зарница», которая проводится по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина, проходит здесь, на легендарной героической земле Сталинграда, где когда-то ваши деды и прадеды показали, что такое настоящее мужество. Мы смотрели, как вы боролись сегодня, и я могу вам точно сказать, что ваши деды и прадеды гордились бы вами. Не зря девиз игры «Зарница 2.0» — «Здесь рождается характер». Вы показали, что у вас есть характер победителей и, как говорил наш Президент, ген победителей. Для меня большая честь передать вам слова поздравления от Верховного Главнокомандующего Президента России Владимира Владимировича Путина, — отметил Сергей Кириенко.

Руководитель обратил внимание, что всегда ключ к победе — слаженная командная работа, которую продемонстрировали сегодня ребята из обеих команд. Также Сергей Кириенко пожелал подросткам запомнить это чувство победы и пронести его через всю жизнь.





Напомним, финал всероссийских соревнований «Зарница 2.0» проходит в Волгоградской области уже третий раз подряд. Состязания проводятся на площадке лагеря «Авангард» и центра «Юный ястреб». Губернатор Андрей Бочаров отметил, что жители Волгоградской области постарались сделать всё возможное, чтобы подготовка к финальным испытаниям прошла успешно. Инфраструктурный задел для организации такого рода соревнований был создан при поддержке федеральных властей.

- Мы рассчитываем, что финал «Зарницы 2.0» навсегда переберется на территорию легендарной героической земли непокоренного Сталинграда — у нас для этого есть все условия, — подчеркнул глава региона.

Отметим, игра «Зарница 2.0» в 2026 году объединила 3,2 млн человек. Под руководство наставников с реальным боевым опытом ребята смогли погрузиться в воинский быт, обрести друзей и получить уникальный опыт.