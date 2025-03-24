Однако, здравствуйте! Гуляющих у Мамаева кургана фазанов сняли на видео волгоградцы





Жители Волгограда утром 24 марта сняли на видео двоих фазанов, гуляющих вдоль Второй продольной магистрали. Как рассказали водители ИА «Высота 102», птицы были замечены у подножия Мамаева кургана.





– Вот такие красавцы сегодня провожали спешащих на работу волгоградцев, – сообщили читатели ИА «Высота 102», приславшие видео в редакцию. – Интересно, что шум потока машин их совершено не смущал. Копошились возле дерева у самого края дороги.

Судя по расцветке, попавшие на видео птицы – самец и самка.

Напомним, что на Мамаевом кургане давно поселились и на постоянной основе обитают белки. Также здесь часто можно увидеть куропаток. А в 2024 году волгоградцы неоднократно натыкались на лис.

В 2016 году на Главной высоте России «прописались» кабаны, подпортившие систему полива и сделавшие несколько подкопов под деревьями вблизи Храма Всех Святых.

Видео: читатели ИА «Высота 102»