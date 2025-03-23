



В Волгограде экоактивисты продолжили следить за сносом торговой галереи на улице Гоголя, где ранее располагался магазин «МАН». Накануне ИА «Высота 102», рассказывало о том, что подрядчик мэрии ускорил демонтаж фундамента сооружения. Однако, как выяснилось, образовавшийся после работ строительный мусор был вывезен не на специализированный полигон, а на пустырь рядом с КПП 20-й мотострелковой бригады.







- 22 марта стали свидетелями повторного преступления. В этот раз строительный мусор вывозил автомобиль с номером К161УХ134. Он загрузился на улице Гоголя, а затем направился к поселку Максима Горького, где выбросил отходы вблизи особо-охраняемой закрытой территории, - опубликовали волонтёры в сообществе «Экология Волгограда».

Свои слова активисты подтвердили видеозаписью, на которой видно, как КАМАЗ с указанным номером загружается, выезжает на трассу и впоследствии высыпает битые железобетонные блоки, с фрагментами искорёженной арматуры в непосредственной близости от ограждения воинской части.

Опубликованные кадры вызвали широкий резонанс в социальных сетях. Некоторые пользователи шокированы наглостью водителя, который средь белого дня загрязняет территорию у Краснознамённой бригады, бойцы которой воюют на СВО. Другие же, напротив, обращают внимание, что военные могли сами попросить отходы от сноса торгового объекта для производства неких работ. При этом большинство всё же относится к такой возможности скептически, указывая, что раздробленные куски железобетона крайне сложно где-то применить.

Ранее 21 марта экологи заподозрили подрядчика в вывозе мусора от сноса торговой галереи в лесопосадки у посёлка Городище. Тогда неравнодушные горожане также разместили в открытом доступе видеозапись, где было зафиксировано происходящее. На текущий момент редакция официальными комментариями администрации Волгограда по сложившейся ситуации не располагает.

Отметим, снос торговой галереи в самом центре Волгограда начался в 20-х числах февраля. По неизвестным причинам городские службы не смогли оперативно выполнить работы и бросили строительную площадку без ограждения на несколько недель. Впоследствии стало известно о выделении 1,3 млн рублей на демонтаж фундамента сооружения. Контракт выиграл местный предприниматель, согласившийся выполнять работы с солидным дисконтом, всего за 0,9 млн рублей.

Фото и видео: «Экология Волгограда» / t.me