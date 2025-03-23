Экология

«Черти, вы что творите»? В Волгограде подрядчик мэрии вывалил КАМАЗ мусора у КПП воинской части

Экология 23.03.2025 16:14
0
23.03.2025 16:14


В Волгограде экоактивисты продолжили следить за сносом торговой галереи на улице Гоголя, где ранее располагался магазин «МАН». Накануне ИА «Высота 102», рассказывало о том, что подрядчик мэрии ускорил демонтаж фундамента сооружения. Однако, как выяснилось, образовавшийся после работ строительный мусор был вывезен не на специализированный полигон, а на пустырь рядом с КПП 20-й мотострелковой бригады.



- 22 марта стали свидетелями повторного преступления. В этот раз строительный мусор вывозил автомобиль с номером К161УХ134. Он загрузился на улице Гоголя, а затем направился к поселку Максима Горького, где выбросил отходы вблизи особо-охраняемой закрытой территории, - опубликовали волонтёры в сообществе «Экология Волгограда».

Свои слова активисты подтвердили видеозаписью, на которой видно, как КАМАЗ с указанным номером загружается, выезжает на трассу и впоследствии высыпает битые железобетонные блоки, с фрагментами искорёженной арматуры в непосредственной близости от ограждения воинской части.

Опубликованные кадры вызвали широкий резонанс в социальных сетях. Некоторые пользователи шокированы наглостью водителя, который средь белого дня загрязняет территорию у Краснознамённой бригады, бойцы которой воюют на СВО. Другие же, напротив, обращают внимание, что военные могли сами попросить отходы от сноса торгового объекта для производства неких работ. При этом большинство всё же относится к такой возможности скептически, указывая, что раздробленные куски железобетона крайне сложно где-то применить.

Ранее 21 марта экологи заподозрили подрядчика в вывозе мусора от сноса торговой галереи в лесопосадки у посёлка Городище. Тогда неравнодушные горожане также разместили в открытом доступе видеозапись, где было зафиксировано происходящее. На текущий момент редакция официальными комментариями администрации Волгограда по сложившейся ситуации не располагает.

Отметим, снос торговой галереи в самом центре Волгограда начался в 20-х числах февраля. По неизвестным причинам городские службы не смогли оперативно выполнить работы и бросили строительную площадку без ограждения на несколько недель. Впоследствии стало известно о выделении 1,3 млн рублей на демонтаж фундамента сооружения. Контракт выиграл местный предприниматель, согласившийся выполнять работы с солидным дисконтом, всего за 0,9 млн рублей.

Фото и видео: «Экология Волгограда» / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
21.03.2025 20:47
Экология 21.03.2025 20:47
Комментарии

0
Далее
Экология
20.03.2025 21:22
Экология 20.03.2025 21:22
Комментарии

0
Далее
Экология
19.03.2025 19:55
Экология 19.03.2025 19:55
Комментарии

0
Далее
Экология
19.03.2025 10:06
Экология 19.03.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Экология
16.03.2025 21:23
Экология 16.03.2025 21:23
Комментарии

0
Далее
Экология
16.03.2025 11:08
Экология 16.03.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Экология
16.03.2025 09:20
Экология 16.03.2025 09:20
Комментарии

0
Далее
Экология
14.03.2025 10:31
Экология 14.03.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Экология
14.03.2025 08:20
Экология 14.03.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Экология
13.03.2025 11:08
Экология 13.03.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Экология
12.03.2025 16:19
Экология 12.03.2025 16:19
Комментарии 0

0
Далее
Экология
11.03.2025 18:02
Экология 11.03.2025 18:02
Комментарии

0
Далее
Экология
11.03.2025 13:26
Экология 11.03.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Экология
05.03.2025 20:21
Экология 05.03.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Экология
05.03.2025 15:10
Экология 05.03.2025 15:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:27
Аварийный манёвр: власти Волжского по суду отселяют 85-летнюю пенсионерку в разрухуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:48
Волгоградцы засняли стену дыма у Калача-на-ДонуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
«Черти, вы что творите»? В Волгограде подрядчик мэрии вывалил КАМАЗ мусора у КПП воинской частиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:34
Не состоялся почти каждый второй рейс: в Волгограде перевозчика оштрафуют за срыв графика автобуса №21Смотреть фотографии
14:39
«Прошлое не застыло в черно-белых тонах»: сотрудник музея из Волжского вдохнул жизнь в редкие ретрофотографииСмотреть фотографии
14:09
В Волжском полторы недели разыскивают 41-летнего мужчинуСмотреть фотографии
12:59
«А что это вы здесь делаете?»: смотрим, как готовят Волгоград к главным событиям и гостям годаСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде неисправная «Лада» устроила «фаер-шоу» на ул. БыковаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
Не удержали ничью: волгоградский «Ротор» обидно проиграл в ХабаровскеСмотреть фотографии
10:36
Насильника троих школьников разыскивает СК в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде «ВАЗ» влетел в прицеп у остановки ЖБИСмотреть фотографии
09:21
Скелет обнаружили в поле: подробности гибели пропавшего 2 года назад волгоградцаСмотреть фотографии
08:22
Представленного к ордену героя СВО Александра Димитрова похоронят под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:36
Андрей Бочаров сообщил о последствиях атаки БПЛА на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:22
Минобороны: в Волгоградской области отразили налёт трёх БПЛАСмотреть фотографии
07:07
Росавиация сняла в Волгограде запрет на приём и отправку самолётовСмотреть фотографии
06:17
В Волгограде из-за ночной атаки беспилотников остановлена работа аэропортаСмотреть фотографии
21:10
Волгоградцы победили в Чемпионате по комплексному единоборству ФСИН РФСмотреть фотографии
20:31
«Найти крупного и вкусного сейчас все сложнее»: биолог рассказал, почему волжский рак становится местной экзотикойСмотреть фотографии
20:27
В центре Волгограда завершается снос бывшего «МАНа»Смотреть фотографии
20:09
В Волгограде спасают орлана с простреленной головойСмотреть фотографии
19:13
Уволенный директор школы №123 устроился простым учителем в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:02
Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:51
Волгоградцам назвали вакансию с зарплатой до 120 тыс. рублейСмотреть фотографии
18:13
Световая опора рухнула и перекрыла дорогу после ДТП на ул. ЗемлячкиСмотреть фотографии
18:01
Волгоградцы напомнили чиновникам о забытой могиле защитника СталинградаСмотреть фотографии
16:58
Волгоградцы в очередной раз останутся без ТВ и радиоСмотреть фотографии
16:45
«Оборвана связь сердец»: ученики школы №123 записали обращение к чиновникам ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:05
«Нас тут человек 50»: комик из Волгограда поговорил с аферистами после развода на 5 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:44
Волгоградский «Ротор» 23 марта в гостях сыграет с «СКА-Хабаровск»Смотреть фотографии
 