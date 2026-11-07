Волгоградцы ночь 7 ноября провели под тремя угрозами





Волгоградскую область в ночь на 7 ноября дважды пытались атаковать вражеские ракеты, а в регионе до сих пор действует режим беспилотной опасности. По данным МЧС, ракетную опасность объявили в 00-59 ч. В 1-09 ч. стало известно о введении беспилотной опасности, которая действует до сих пор. В 1-43 прозвучал отбой ракетной опасности.

Однако в 2-11 ч. в регионе вновь зазвучали тревожные сирены, сигнализирующие о возможной ракетной опасности. Отбой прозвучал в 3-59 ч.



Напомним, накануне, 6 ноября, в Волгоградской области дважды за день действовал режим авиационной опасности, а вечером – ракетной.



