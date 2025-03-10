Останки «МАНа» у собора в Волгограде снесут за 1,3 млн рублей

В Волгограде ищут подрядчика, который демонтирует фундамент самовольно установленного бывшего здания магазина «МАН» на улице Гоголя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость работ составляет более 1,3 миллиона рублей.

Победителю аукциона предстоит снести то, что осталось от разобранного объекта, за 5 дней после заключения контракта.

Заказчиком работ выступает МБУ «Волгоградзеленхоз».

Напомним, что снос торгового павильона на улице Гоголя, 5 вблизи собора Александра Невского начался в конце февраля текущего года. Арендаторы вынесли все имущество, после чего сняли окна и двери, приступили к демонтажу крыши, стен и перегородок. В настоящее время от павильона, в котором ранее долгое время располагался магазин «МАН», остался лишь фундамент.