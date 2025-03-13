И это открыточный вид? Волгоградцы возмущены руинами МАНа в центре города





В Центральном районе Волгограда образовавшиеся руины торговой галереи на ул. Гоголя, где располагалось несколько заведений общепита, а ранее сетевой магазин МАН, вызывают негодование горожан. Как сообщает ИА «Высота 102», профильные службы ещё на прошлой неделе завершили работы по демонтажу основных конструкций сооружения, однако после неожиданно бросили объект в неприглядном виде.





– Уже больше 20 дней коммунальщики не могут справиться с каким-то самостроем. Большую часть стен снесли ещё в феврале. Сейчас же всё заглохло. Здесь никто из рабочих не появляется. На месте кафе и магазинов горы мусора. Здесь и железные листы, и куски арматуры, пластика, целлофана, утеплителя. Малейший ветер – и всё разлетается по округе. А рядом ведь вокзал, собор Александра Невского, Аллея Героев. И вот такой теперь «открыточный» вид, – поделились мнением с журналистами местные жители.





Часть строительного мусора, как убедились корреспонденты ИА «Высота 102», уже перекочевала на тротуар вдоль ул. Гоголя, ограничив его использование. Однако на этом опасности для горожан не ограничиваются. По неизвестной причине как во время работ, так и сейчас здесь отсутствует какое-либо ограждение.





– Там до сих пор листы железа лежат, а чуть подальше несколько внутренних перегородок неизвестно на чём повисли. При этом здесь постоянно гуляют дети, школьники. Конечно же, для них эти руины вызывают интерес. Многие так и норовят здесь все исследовать. Но если они поранятся, провалятся куда-то или стена, не дай бог, на ребят рухнет, кто за это будет отвечать? – задаются вопросами горожане.









Напомним, ранее редакция ИА «Высота 102» сообщала о начале сноса торговой галереи. Работам предшествовали затяжные судебные тяжбы между несколькими владельцами коммерческого объекта и администрацией города. Последняя настаивала на том, что объект является нестационарным и не входит в утверждённую схему размещения.

При этом, как стало известно 10 марта 2025 года, городские службы были вынуждены выделить 1,3 млн рублей на демонтаж фундамента сооружения. Как ожидается, эти работы будут завершены в течение ближайших двух недель.