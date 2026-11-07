



Волгоградская команда уступила принципиальному сопернику из Астрахани со счётом 8:9 и опустилась на третью строчку турнирной таблицы чемпионата Евразийской ватерпольной лиги (ЕВЛ). Одним из главных факторов поражения стала слабая реализация численного большинства.

Матч с самого начала приобрёл характер борьбы за лидерство. Первая половина встречи прошла под знаком плотной обороны – команды обменивались голами лишь в концовках периодов. Гости оказались чуть точнее, выиграв обе четверти с одинаковым счётом 2:1 и уйдя на большой перерыв с комфортным преимуществом – 4:2.Во второй половине инициатива перешла к хозяевам бассейна. В третьей восьмиминутке усилиями Романа Усова «Спартак» сумел сравнять счёт (4:4), однако динамовцы быстро ответили своим голом. Несмотря на локальное поражение в этом отрезке (2:3), астраханцы сохранили общий перевес (6:5) перед финальной четвертью.Кульминация матча пришлась именно на решающие минуты. Волгоградцы имели несколько возможностей реализовать численное преимущество, но большинство было разыграно неубедительно. В заключительном периоде «Спартак» догнал соперника: равновесие восстановил Кирилл Носаев – 7:7. Однако волгоградцам не удалось устоять в обороне: они пропустили два быстрых мяча, и на большее у красно-белых сил уже не хватило. Роман Усов лишь сократить разрыв до минимума, сравняв счёт в четверти – 3:3. Итоговый результат – 9:8 в пользу «Динамо».Максим Шулёв прокомментировал итоги матча:– Ну, в концовке нам, наверное, не хватило реализации своих моментов. Упустили шанс в конце и проиграли игру. Исправим ошибки – всё будет хорошо.6 ноября, 12:00. Чемпионат Евразийской ватерпольной лиги. Суперлига, тур 2.Бассейн: Бассейн ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград».Эдуард Васенин (Казань), Павел Летуновский (Москва).Корнеев – Дьяков (1), Зайцев, Фролов, Деревенский (3), Крылов, Рачителев (1) – Саратов, Яхтин (1), Емельянов (3), Васильев, Насанбаев, Балакирев, Солдатов.: Буров – Еськов, Носаев (1), Власов, Усов (4), Шулев (1), Махиянов – Трусов, Буланаев (1), Андрюков, Рудай, Жабкин, Шайхутдинов (1), Чуксин.4 – 0.14 – 5.1/0 – 2/1.31 – 29.29% – 28%.Турнирная ситуация после этого поражения изменилась кардинально: теперь именно «Динамо-СШОР» занимает вторую строчку, а «Спартак-Волгоград» откатился на третье место.Уже сегодня, 7 ноября, волгоградцы проведут заключительный матч второго тура против клуба «Балтика». Эта игра станет определяющей: её победитель закрепится на третьем месте перед третьим туром. Начало поединка запланировано на 10:00.