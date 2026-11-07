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Спорт

Волгоградский «Спартак» уступил астраханскому «Динамо-СШОР» и потерял второе место

Спорт 07.11.2026 06:45
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07.11.2026 06:45


Волгоградская команда уступила принципиальному сопернику из Астрахани со счётом 8:9 и опустилась на третью строчку турнирной таблицы чемпионата Евразийской ватерпольной лиги (ЕВЛ). Одним из главных факторов поражения стала слабая реализация численного большинства.

Матч с самого начала приобрёл характер борьбы за лидерство. Первая половина встречи прошла под знаком плотной обороны – команды обменивались голами лишь в концовках периодов. Гости оказались чуть точнее, выиграв обе четверти с одинаковым счётом 2:1 и уйдя на большой перерыв с комфортным преимуществом – 4:2.

Во второй половине инициатива перешла к хозяевам бассейна. В третьей восьмиминутке усилиями Романа Усова «Спартак» сумел сравнять счёт (4:4), однако динамовцы быстро ответили своим голом. Несмотря на локальное поражение в этом отрезке (2:3), астраханцы сохранили общий перевес (6:5) перед финальной четвертью.

Кульминация матча пришлась именно на решающие минуты. Волгоградцы имели несколько возможностей реализовать численное преимущество, но большинство было разыграно неубедительно. В заключительном периоде «Спартак» догнал соперника: равновесие восстановил Кирилл Носаев – 7:7. Однако волгоградцам не удалось устоять в обороне: они пропустили два быстрых мяча, и на большее у красно-белых сил уже не хватило. Роман Усов лишь сократить разрыв до минимума, сравняв счёт в четверти – 3:3. Итоговый результат – 9:8 в пользу «Динамо».

Максим Шулёв прокомментировал итоги матча: 

– Ну, в концовке нам, наверное, не хватило реализации своих моментов. Упустили шанс в конце и проиграли игру. Исправим ошибки – всё будет хорошо.

«Динамо-СШОР» (Астраханская область) – «Спартак-Волгоград» – 9:8 (2:1, 2:1, 2:3, 3:3)
6 ноября, 12:00. Чемпионат Евразийской ватерпольной лиги. Суперлига, тур 2.
Волгоград. Бассейн: Бассейн ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград».
Судьи: Эдуард Васенин (Казань), Павел Летуновский (Москва).
«Динамо-СШОР»: Корнеев – Дьяков (1), Зайцев, Фролов, Деревенский (3), Крылов, Рачителев (1) – Саратов, Яхтин (1), Емельянов (3), Васильев, Насанбаев, Балакирев, Солдатов.
«Спартак-Волгоград»: Буров – Еськов, Носаев (1), Власов, Усов (4), Шулев (1), Махиянов – Трусов, Буланаев (1), Андрюков, Рудай, Жабкин, Шайхутдинов (1), Чуксин.
Выигранные спринты: 4 – 0.
Удаления: 14 – 5.
5-метровые/голы: 1/0 – 2/1.
Броски по воротам: 31 – 29.
Эффективность бросков: 29% – 28%.

Турнирная ситуация после этого поражения изменилась кардинально: теперь именно «Динамо-СШОР» занимает вторую строчку, а «Спартак-Волгоград» откатился на третье место.

Уже сегодня, 7 ноября, волгоградцы проведут заключительный матч второго тура против клуба «Балтика». Эта игра станет определяющей: её победитель закрепится на третьем месте перед третьим туром. Начало поединка запланировано на 10:00.

Александр Веселовский
Фото: «Спартак-Волгоград»

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