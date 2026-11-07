В тревожную ночь Волгоградская область избежала дроновых атак

Несмотря на несколько тревожных оповещений, Волгоградская область избежала атак вражеских беспилотников ночью 7 ноября. По данным Минобороны, силы ПВО сбили 411 украинских дронов над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тульской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Общество 07.11.2026 09:10
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07.11.2026 09:10
Напомним, в волгоградском регионе ночью дважды объявляли ракетную опасность. А угроза атак БПЛА действовала около семи часов.
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