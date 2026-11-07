



В матче 10-го тура женской Суперлиги по гандболу волгоградский клуб «Динамо-Синара» на выезде переиграл московский «Луч» – 31:25. Встреча, прошедшая 6 ноября в московском ФОК «МГА» в присутствии 100 зрителей, стала наглядным примером того, как игра в темпе на дистанции и дисциплина решают исход равного поединка.





Главный тренер «Динамо-Синара» после победы над московским «Лучом» (31:25) отметил, что команда была готова к сложному матчу, но не смогла сразу выйти на нужный уровень концентрации:

Стартовый отрезок превратился в настоящие американские горки. Волгоградки начали с места в карьер: уже к 3-й минуте усилиями Людмилы Баскаковой в воротах и снайперов в атаке они повели – 2:0. Однако затем последовал катастрофический провал. В течение шести минут бело-голубые не могли поразить ворота, чем москвички воспользовались сполна. К 9-й минуте на табло горел счёт 6:2 не в пользу гостей.Волжанки грешили потерями мяча, а плохо подготовленные броски уверенно отражала голкипер «Луча» Мария Заплатная. На 8-й минуте главный тренер «Динамо» Евгений Дмитриев взял тайм-аут, но корректировки не изменили рисунок игры. Волгоградки начали забивать, но оборона продолжала трещать по швам. Попытка сменить вратаря – на площадке появилась Елизавета Старкова – надежности не добавила.К 15-й минуте динамовки смогли подтянуться (6:8), но хозяйки паркета тут же ответили рывком (10:6). На перерыв команды ушли при счёте 16:13 в пользу москвичек.Всё самое интересное началось после антракта. Волгоградки с первых секунд второго тайма показали свой истинный уровень. К 34-й минуте счёт стал равным – 17:17. Игра пошла очко в очко, и местные гандболистки цеплялись за матч, удерживая интригу до 41-й минуты. Именно тогда табло в последний раз зафиксировало ничью – 19:19.Дальше инициативу полностью перехватили бело-голубые. У команды наконец-то заработали быстрые переходы, а позиционные атаки перестали завершаться потерями. На 53-й минуте Диана Казиханова довела преимущество гостей до восьми мячей (28:20). «Луч» пытался спасти игру, но в этот вечер класс и глубина состава «Динамо» оказались решающим фактором. Итог – уверенная победа гостей со счётом 31:25.Самой результативной у победительниц стала Алина Загороднева (8 мячей). Лучшими игроками встречи по версии организаторов были признаны оплот обороны «Динамо» Мария Гафонова и правая полусредняя «Луча» Юлия Зюрина.– Выходить надо было с первой минуты играть. Команда была предупреждена ещё на подготовке, что здесь никто ничего просто так не отдаст. Мы даже не брали последнюю игру «Луча» в Астрахани, когда у них были логистические проблемы. Всё остальное – это хорошая молодая команда, бегущая, которая со всеми бьётся.По словам Дмитриева, именно из-за недооценки соперника пришлось серьёзно корректировать настрой уже по ходу матча:– В перерыве пришлось, как всегда, немного другими словами достучаться до девчонок. Видимо, перед игрой такие слова найти не удалось.Тренер подчеркнул, что отсутствие ключевого разыгрывающего повлияло на качество атакующих действий, однако проблема глубже:– Даже когда Соня (Пензева) выходила, всё равно сыгранность нужна, особенно на позиции разыгрывающего. И даже те матчи, которые она играла, мы выглядели сыровато в нападении. А сейчас тем более.Дмитриев сообщил, что клуб пока официально не комментировал серьёзность травмы Пензевой, но добавил:– Ничего хорошего там нет.Поэтому во втором тайме команда активно экспериментировала с составом:– Постарались попробовать всех. Сейчас будем работать дальше, играем с «Ростовом», потом пауза – будем наигрывать разные варианты. Кто будет лучше справляться на этой позиции, тот и будет играть.Особое внимание тренер уделил Алине Загородневой:– Сразу говорю: хочется большего от Загородневой, однозначно больше хочется видеть. Я ей сказал это в перерыве. Надеюсь, она меня услышит.ФОК «МГА». 100 зрителей.Ляйсан Хамидллина, Диана Гумерова (обе – Казань).Заплатная – Черняева (4), Усольцева (2), Зюрина (5), Андриянова, Кобж (7), Германова (3) – Морева, Махатадзе (1), Алексеева (1), Платонова, Благова (1), Валяшкина, Бондарева, Табачук (1), Коробко.Баскакова – Загороднева (8), Кириченко (2), Безбабных (4), Гафонова, Сисенова, Скивко (3) – Старкова, Алексеева, Чуракова, Дворцевая (7), Сметанина, Томилина, Коблева (2), Казиханова (3), Минченко (2).: 59% – 63%.29 – 31.1/1 – 6/5.: 4 – 8.Проигрывая «-4» в дебюте и уступая в счёте большую часть первого тайма, подопечные Евгения Дмитриева смогли перетерпеть неудачный отрезок, перестроить игру и смять соперника во второй половине. Для «Луча» поражение обидно: команда показала характер и вела в счёте, но не выдержала предложенного темпа в концовке. Теперь «Динамо» укрепилось в середине таблицы, а москвичкам предстоит работа над реализацией моментов и игрой в неравных составах. Впереди у обеих команд тяжёлые матчи в середине предварительного этапа, где цена каждой ошибки будет ещё выше.Следующий матч «Динамо-Синара» проведет 13 ноября в Волгограде на «Динамо Арене». В гости пожалует чемпион прошлого и лидер нынешнего сезона – «Ростов-Дон». Начало встречи в 18:30