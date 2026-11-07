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Расследования

Слабую магнитную бурю испытают на себе волгоградцы 7 ноября

Расследования 07.11.2026 09:35
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07.11.2026 09:35


В ночь на субботу, 7 ноября, на Земле зафиксирована слабая магнитная буря уровня G1. Причина -  воздействие на Землю крупной корональной дыры, пояснили ученые Лаборатории космической активности.  При этом период геомагнитных возмущений может оказаться на этот раз довольно продолжительным — от 5 до 7 суток, а следующие бури ожидаются уже в воскресенье, 8 ноября. 

Специалисты не исключают варианта, что легкая буря перейдет в сильную и даже в очень сильную категорию. Так, индекс активности за сутки вырос с 2 до 5 по 10-балльной шкале и находится в оранжевой зоне. 

Метеочувствительные волгоградцы могут испытывать в период магнитных бурь недомогание – головные боли и скачки давления. Не исключены и проблемы со сном. 

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