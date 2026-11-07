



Волгоградцы не успевают привыкнуть к одним ценникам в магазинах, как тут же на них появляются новые цифры, которые вызывают у покупателей изумление и шок. Жительница областного центра Александра, которая регулярно приобретала куриное филе в одной и той же торговой сети, поделилась впечатлениями от последнего посещения супермаркета.

- После последнего подорожания килограмм куриного филе стоил 445 рублей. А на днях на курином филе того же производителя появился новый ценник – 489 рублей. Это почти на 50 рублей больше! Но куда еще больше? У нас что, такая инфляция, что за неделю филе так подорожало? – возмущается женщина.



При этом стоимость куриного филе от других производителей оказалась еще больше – под 600 рублей!



По признанию волгоградки, в сторону мяса она давно уже не смотрит, а куриное филе в ее семье считалось заменой говядины и других видов мяса.



- Килограмм говядины с косточкой стоит сейчас около 900 рублей, что для нас очень дорого. По рынку ходишь, как по музею. Теперь и куриное филе, которое было еще недавно относительно доступным, придется покупать еще реже. Мы уже серьезно рассматриваем вопрос о замене курятины на сою. Просто плакать хочется – когда прекратится этот безумный рост цен? – задается риторическим вопросом читательница ИА «Высота 102».

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о резком подорожании мяса кур, куриного филе и индейки. При этом, по данным Волгоградстата, за период с 27 октября по 2 ноября стоимость кур увеличилась в регионе всего на 1,04%, а по сравнению с концом декабря 2025 года – на 17,32%.



В волгоградском отделении Банка России в начале осени признавали рост стоимости курятины, объясняя эту тенденцию сокращением производства этого вида продукции в регионе.



