Пиротехники МЧС подорвали найденные на месте раскопок снаряды, оставшиеся в земле со времен Сталинградской битвы. Как сообщили в региональном управлении, опасные находки обнаружили около хутора Паньшино Городищенского района, где на месте крушения советских бомбардировщиков проводили работы представители поискового отряда прокуратуры Волгоградской области, отрядов «Уран» и «Наследники Победы» Волгоградской академии МВД России, а также пиротехническая группа специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Волгоградской области.
Напомним, поисковики нашли обломки советского пикирующего бомбардировщика Пе-2, останки членов экипажа, элементы снаряжения и вооружения, а также взрывоопасные предметы: фугасную авиационную бомбу ФАБ-100, противотанковую мину и минометные снаряды.
Опасные предметы были уничтожены путем контролируемого подрыва на безопасном расстоянии от населенных пунктов.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области