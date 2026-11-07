Под Волгоградом с аншлагом открылся Бал хризантем

В оранжерее Волгоградского ботанического сада сегодня, 7 ноября, стартовала одна из самых популярных и любимых волгоградцами выставок цветов – Бал хризантем. Об этом говорит большое количество посетителей, которые решили не откладывать визит в цветочное царство. Как рассказали в ботаническом саду, выставка открылась в 12-00 ч. и будет функционировать до 18-00 ч. В другие дни, до 22 ноября, она будет работать с 9 до 18 часов.