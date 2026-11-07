



Жительница аварийного дома № 29 по ул. Воронкова в Кировском районе Волгограда едва не погибла, собираясь принять ванну в собственной квартире.

- Это произошло 5 ноября. Я уже зашла в ванну, и тут позвонил телефон, который был в кухне. Когда я подходила к кухне, то услышала страшный грохот. Бросилась в ванну, а там огромные куски, отвалившиеся от потолка, лежат. Это меня Бог уберег, что меня в этот момент там не было. Если бы эти куски попали мне на голову, меня, наверное, уже и не было в живых, - делится Галина Нуруллина.



По словам женщины, она собрала куски в пакет и взвесила их. Вышло около 4 килограммов – вполне достаточно, чтобы нанести тяжелую травму человеку, учитывая скорость, с которой они летели.



Потолок в аварийном доме обвалился неслучайно. В двухэтажке менее чем за два года произошло четыре потопа – на чердаке рвались ветхие трубы и квартиры заливало кипятком. Особенно пострадала квартира Галины Нуруллиной. Женщина подала в суд на управляющую компанию «Развитие-Домстрой» и даже отсудила у коммунальщиков 562748 рублей. Однако получила всего 245687 рублей, а остальную сумму с УК судебные приставы так и не смогли взыскать. Теперь у аварийного дома – новая УК «Планета». По последней квитанции месячная квартплата за жизнь в опасном доме составила около 10 тысяч рублей. Как считают жильцы, это многовато за угрозу получить кирпичом по голове.







Напомним, дом №29 по ул. Воронкова неоднократно оказывался в поле внимания главы СК РФ Александра Бастрыкина, который поручал волгоградским следователям разобраться с проволочкой при расселении аварийной двухэтажки, а также с бездействием управляющей компании. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело. После этого коммунальщики вроде начинали шевелиться, но дом продолжал разрушаться. В доме рвались не только трубы отопления, но и сети холодного водоснабжения, которые проходят под полами на первом этаже. В итоге фундамент двухэтажки оказался подтопленным. А несколько месяцев назад две женщины, проживающие в доме, получили тяжелые травмы на разбитом крыльце дома, которое управляющая компания не ремонтировала, несмотря на неоднократные просьбы жильцов.

Между тем, срок расселения аварийного дома, проживание в котором несет реальную угрозу жизни и здоровью жителей, до сих пор неизвестен. По словам волгоградцев, сначала им обещали, что это произойдет в 2025-2026 годах. Теперь чиновники называют 2030 год. Еще четыре года существования в доме, где в любой момент тебе на голову может рухнуть потолок, горожане боятся не пережить…



Фото читателей V102.RU