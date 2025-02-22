В Волгограде под присмотром полицейских сносят бывший «МАН» на пл. Павших Борцов





22 февраля в Центральном районе Волгограда власти всё же приступили к сносу торгового павильона, находящегося вдоль ул. Гоголя и примыкающего к пл. Павших Борцов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, работы проходят за стальным ограждением и под присмотром правоохранителей.







При этом стражи правопорядка не препятствуют зевакам с камерами, подходящим к раскуроченному сооружению.

На одном из опубликованных в социальных сетях видео заснято, как строители завершают демонтаж оконных проёмов одного из находящегося в здании кафе. Здесь же видно, как владельцы соседнего заведения спешно выносят из него барную стойку.

Ранее редакция рассказывала о конфликте бизнесмена Руслана Горшкова с администрацией Волгограда. Коммерсант приобрёл павильон, где располагались несколько кафе, а также находился магазин «МАН», в 2021 году. При этом до этого администрация через суд оспаривала право собственности на сооружение и настаивала на демонтаже, т.к. оно не включено в схему размещения нестационарных объектов.

В марте 2023 года чиновники предприняли попытку снести объект по решению суда, однако новому собственнику удалось отложить демонтаж на два года.

Напомним, изначально право аренды сроком на 6 лет земельного участка площадью 540 кв.метров, на котором находится торговый павильон, в феврале 2002 года получил Андрей Владимирович Воробьев, бывший владелец компании «МАН». Тогда он был признан победителем торгов. На этой земле ему было разрешено возвести сооружение мобильного сборно-разборного одноэтажного здания. В апреле 2005 года постановлением администрации Волгограда Воробьеву было разрешено строительство временных торговых павильонов на этом земельном участке.

Фото из архива ИА «Высота 102», видео Жесть Волгограда / t.me