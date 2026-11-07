



В Волгоградской области за прошедшую неделю резко подорожали почти все виды автомобильного топлива. Итоги наблюдения за стоимостью бензина и дизельного топлива за период с 27 октября по 2 ноября опубликовал Росстат.

Так, АИ-92 стоит теперь в среднем 69,51 рубля, тогда как в предыдущем периоде цена этой марки составляла 68,29 рубля за литр, что больше на 1,22 рубля. АИ-95 подорожал заметнее остальных видов топлива. На волгоградских АЗС литр стоит в среднем 77,09 рубля, что на 1 рубль 46 копеек больше, чем неделей ранее.

АИ-98 прибавил в цене ненамного - до 97,7 рубля (ранее было 97,53 рубля). Не устояло на прежней планке и дизтопливо. За неделю оно подорожало на 85 копеек.