Под Волгоградом нашли пропавшего в лесу пенсионера

В Волгоградской области удалось найти живым пенсионера, который пропал накануне, 6 ноября, в Михайловке. 70-летний мужчина уехал в пятницу на автомобиле в лес, расположенный на территории Сидорского сельского поколения, но домой не вернулся. Указывалось, что мужчина является инвалидом 3 группы и нуждается в медицинской помощи.
К поискам пропавшего приступили волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и полицейские. Сегодня, 7 ноября, в отделе ГО и ЧС администрации Михайловки сообщили о благополучном исходе поисков – пропавший мужчина нашелся.
Фото сгенерировано ИИ