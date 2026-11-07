Под Волгоградом фронтовичка Мария Плахотникова отмечает 101-летие





Сегодня, 7 ноября, жительница рабочего поселка Средняя Ахтуба Мария Павловна Плахотникова отмечает 101-й год рождения. Как сообщили в администрации Среднеахтубинского района Волгоградской области, почетного гражданина района приехала поздравить целая делегация во главе с руководителем муниципалитета Николаем Патриным.

Мария Павловна Плахотникова попала на фронт, когда ей не было еще и 17 лет. В 1943 году сама пошла в военкомат, приписав себе год. Как ранее сообщала районная газета «Звезда», ее и других девчат и ребят определили в 23-й отдельный железнодорожный батальон и из Казани направили в Брянскую область, где и началась военная служба. Батальон шёл следом за передовой линией наступающих советских войск, обезвреживая мины и восстанавливая взорванные немецкими войсками мосты и железнодорожные пути.



На фронте Мария Павловна встретила свою единственную любовь. Алексей Плахотников командовал взводом в этом же батальоне. Брак зарегистрировали 7 марта 1945 года в городе Гродно в Белоруссии, а затем вернулись в Германию. В апреле 1945 года их батальон направили на восток, где назревала война с Японией. Победу супруги встретили на Байкале.



Мария Павловна с супругом, который рано ушел из жизни, воспитали двоих детей, сейчас ее радуют внуки и правнуки.



Фото администрации Среднеахтубинского района



