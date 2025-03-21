



21 марта в Центральном районе Волгограда эко-активисты заподозрили компанию, занимающуюся демонтажем фундамента торговой галереи на ул. Гоголя, в захламлении природных территорий строительным мусором. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на волонтёров, кирпичная кладка, фрагменты фундамента, а также пластиковые отделочные материалы вывозятся грузовиками в лесопосадку на территорию Городища.

Согласно информации, размещённой в Telegram-канале «Экология Волгограда», к общественникам поступило обращение от одного из жителей города, который заподозрил специалистов, сносящих нелегальный торговый объект, в ненадлежащей утилизации отходов.





- Наши активисты решили проверить эту информацию и проследили за самосвалом. К сожалению, их опасения подтвердились. Автомобиль с номером К680УТ134 вывез отходы в лесопосадку Городищенского района и выгрузил их в укромном месте с координатами 48.830633, 44.443655. Это не просто нарушение — это преступление против природы и нашего общего будущего, — подчёркивается в опубликованном.

ИА «Высота 102» направило в администрацию Волгограда информационный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть данные эко-активистов, а также пояснить, на какой полигон по договору должен был быть вывезен строительный мусор и подтвердил ли подрядчик надлежащую утилизацию отходов соответствующими документами.

Напомним, ранее редакция сообщала о затянувшемся сносе скандальной торговой галереи, где ранее располагался магазин «МАН». Городские службы вот уже месяц не могут справиться с объектом, а брошенные руины разрушенных помещений стоят посреди города без положенного по правилам ограждения. Несколько недель назад муниципальное предприятие «Волгоградзеленхоз» вынуждено было объявить о поиске подрядчика, готового демонтировать фундамент нестационарного объекта. На это из бюджета было выделено 1,3 млн рублей. Однако в итоге конкурс выиграл предприниматель, предложивший снести галерею всего за 980 тыс. рублей.

Фото: «Экология Волгограда» / t.me